Marotta, estate all’insegna della musica

Sarà un agosto all’insegna della grande musica per Marotta. Tra i protagonisti i mitici Righeira, Ivana Spagna (foto), Dargen D’amico e Gaia. "Ci aspetta un mese con largo spazio alle 7 note – evidenzia l’amministrazione comunale -, scandito da tanti appuntamenti. Dal 5 al 7 agosto sarà la volta del ‘Summer Paradise Festival’, organizzato dall’associazione ‘360° Gradi’, con ospiti famosi che solcheranno il palco della Molo Arena. Un ferstival, alla seconda edizione, che aprirà i battenti ogni giorno alle ore 18, con la possibilità di acquistare i biglietti in prevendita sui siti www.ticketsms.it e www.liveticket.it. Sabato 5 in programma i concerti di Gaia (la vincitrice di ‘Amici’ 2020), e di Brusco. Domenica 6, poi, si esibirà il giudice di ‘X Factor’ Dargen D’Amico. Lunedì 7, infine, sarà la volta di Mambolosco e del divertentissimo festival dei colori ‘Holi’. Prima e dopo le esibizioni, musica con dj che si alterneranno sul palco. Per tutta la durata del Festival sarà attiva un’area food truck e ristoro". Dall’8 all’11 sarà poi la volta di ‘Marottanta - Bentornati negli anni ‘80’, in programma in Piazza dell’Unificazione, grazie all’organizzazione della Pro Loco Marotta in sinergia con il Comune. Quattro coinvolgenti serate tematiche dedicate ai nostalgici degli anni ’80. Si parte l’8 agosto con ‘FILM80’ e la proiezione del film ‘E.T. l’extra-terrestre’. Giovedì 9 sarà ospite il Gallo Team, mentre venerdì 10 saliranno sul palco Ivana Spagna e i Righeira. Chiusura l’11 agosto con Funny Dj e la conduttrice radiofonica Tamara Taylor. Il 12 e il 13 agosto alla Molo Arena, la decima edizione del ‘Maf – Marotta Acustica Festival’.

s.fr.