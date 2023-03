Marotta, il Comune investe 440mila euro per riqualificare il lungomare sud

di Sandro Franceschetti

Nel bilancio di previsione 2023 del comune di Mondolfo sono stati stanziati 440mila euro per la riqualificazione del lungomare sud di Marotta. "Tutto il segmento, di circa 1 chilometro – evidenzia l’assessore comunale ai lavori pubblici e alla mobilità sostenibile, Filomena Tiritiello – che va dall’altezza del sottopasso di via Togliatti fino al complesso residenziale ‘Le Vele’. Un finanziamento che ci consentirà di allargare la pista ciclopedonale a 2 metri e mezzo, contro i 170 centimetri circa attuali; di rifare completamente l’asfaltatura della strada, dove sarà mantenuto il doppio senso di circolazione, e saranno conservati anche i parcheggi auto sul lato monte".

"Tra la ciclabile e la sede stradale, inoltre, verrà realizzato un cordolo, così come prevede la normativa a tutela dei pedoni e dei ciclisti", aggiunge Tiritiello, che sui tempi di esecuzione dei lavori puntualizza: "al momento siamo in fase di redazione del progetto esecutivo e il nostro obiettivo è quello di avviare la gara entro questo 2023, in modo tale da eseguire i lavori durante l’inverno 2023-2024 ed essere pronti col nuovo lungomare sud per l’inizio della stagione balneare del prossimo anno". La riqualificazione del lungomare marottese è stata fin da subito uno dei principali obiettivi della giunta Barbieri, così come l’incentivazione della mobilità sostenibile, che a breve prevede un ulteriore importante intervento. "Si tratta della realizzazione della pista ciclopedonale da Centocroci e San Gervasio – conferma la Tiritiello -, che correrà parallela alla Statale 424.

La giunta ha già approvato il progetto esecutivo ed è in procinto l’affidamento dei lavori, che potrebbero concludersi entro l’estate. Il percorso – aggiunge l’assessore - si svilupperà su sede propria e si estenderà per circa mezzo chilometro parallelamente alla strada Della Valcesano, a circa 2 metri dalla carreggiata".

"L’investimento – prosegue la componente dell’esecutivo – è di oltre 200mila euro, comprensivi di progettazione, espropri e lavori; finanziato in parte con fondi del bilancio comunale e in parte con somme che abbiamo ottenuto dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto ‘Fa.Mo.Se. mobilità sostenibile casa-scuolacasa-lavoro’. Un’opera pubblica a cui teniamo particolarmente e che, insieme ai lavori sul lungomare sud, incentiverà la mobilità ciclabile, migliorerà la sicurezza di pedoni e ciclisti che già percorrono questo itinerario e permetterà di raggiungere senza rischi un sito importante dal punto di vista culturale e turistico qual è il gioiello romanico rappresentato dall’Abbazia di San Gervasio".