Marotta, la minoranza all’attacco: "Ascensore del sottopasso ancora ko"

"Il sottopasso ciclopedonale alla ferrovia all’altezza di piazza Roma, nel centro di Marotta è stato aperto quasi 2 anni fa (era l’inizio dell’estate 2021, ndr) e ancora l’ascensore della struttura non ha funzionato neppure per un minuto. Assurdo e inammissibile". E’ fortemente critico il leader del gruppo di minoranza Anteo Bonacorsi, che spiega: "L’ascensore è di fondamentale importanza per chi ha problemi di mobilità, perché senza di esso non può superare la strada ferrata. L’unico modo che gli rimane per attraversare i binari è quello di raggiungere il sottopasso di via Manin che si trova un chilometro più a nord, oppure quello di via Foscolo, ben 3 chilometri più giù". Il capogruppo di opposizione incalza: "Questo è un disservizio grave, che penalizza in maniera ingiustificata le persone che hanno problemi di deambulazione e che non è certo un bel biglietto da visita per una cittadina che punta sempre di più sul turismo. Ricordo che abbiamo già trascorso due intere estati con l’ascensore offlimits e che fra un mese è Pasqua, che sancisce l’inizio della stagione turistica, ed è inconcepibile che non vi siano ancora certezze sulla possibilità di usufruire dell’ascensore".

Il sottopasso di piazza Roma e il relativo ascensore sono stati realizzati da Rfi come una delle opere compensative alla soppressione del passaggio a livello che era proprio all’altezza di piazza Roma, avvenuta nel settembre 2019. Opere che sono via via passate dalle Ferrovie al Comune di Mondolfo. "Il nostro gruppo consiliare – riprende Bonacorsi – sull’argomento ha già depositato 3 interrogazioni, ma nonostante le promesse della giunta non è successo niente di concreto. A maggio 2022 l’assessore ai lavori pubblici ci rispose che l’infrastruttura sarebbe entrate in funzione nel giro di un mese e mezzo; a fine luglio ha cambiato il tiro, dicendo che servivano ancora dei mesi e lo scorso autunno, alla terza interrogazione, ha semplicemente riferito che ci stavano lavorando. Ma io dico: quanto ci vuole a stilare un regolamento di esercizio e a far fare un collaudo all’agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali?" "La verità – conclude – è che i nostri amministratori sono molto bravi e rapidi quando c’è da innalzare le tariffe, come quella sulle lampade votive, o introdurre i parcheggi a pagamento, mentre per un servizio così importante e segno di civiltà è al palo da due anni".

Sandro Franceschetti