Marotta, lo scettro passa agli storici ’Garagoi’

Decollerà domani uno degli eventi più attesi di Marotta, che da sempre apre la stagione turistica: la ‘Sagra dei Garagoi’. La kermesse è stata presentata nella sala del consiglio comunale, alla presenza del sindaco Barbieri, dell’assessore al turismo Caporaletti, dell’assessore alle tradizioni locali Tinti, dei volontari della Pro Loco Marotta e dei componenti della giuria di ‘Master Garagol’ (il contest tra i ristoranti della zona sulla preparazione in cucina del gustoso mollusco). Si tratta di uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi della città, che quest’anno giunge alla 74esma edizione, animando la zona del lungomare per 4 giorni di fila: domani, domenica, lunedì e martedì. L’organizzazione è della Pro loco Marotta con il patrocinio del Comune di Mondolfo. Quattro giornate da trascorrere tra i piaceri della tavola e il mare, con tante proposte per tutta la famiglia, grazie ad un ricco programma. Nata nel 1948, ad opera di un gruppo di pescatori, come apertura della stagione estiva, con il passare del tempo è diventata tra le più grandi manifestazioni gastronomiche regionali.

Tre le location: il lungomare, dove saranno allestiti i mercatini, i Giardini ‘Le 11 Eroine’ con il ristorante ‘Dietralmar’, e piazza Dell’Unificazione che ospiterà concerti e spettacoli. Domani si esibirà Funny Dj e non mancheranno animazioni e divertimento per tutta la famiglia. Domenica concerto di Roberto Ghergo & Sundbeatair Orchestra, animazione de La Martinicchia e tante iniziative per i più piccoli: clown, spettacoli di magia, truccabimbi e baby dance, oltre all’area giochi dei Puffi.

Lunedì risate assicurate dal simpaticissimo Bicio e tanta musica con balli e karaoke. Per i bambini, inoltre, animazione con Anna ed Elsa di Frozen. Martedì, infine, la musica di Joselito e sempre un’attrezzata erea bambini. È già partito, intanto, il concorso ‘Master Garagol’, che vede coinvolti 9 ristoranti, ognuno impegnato a declinare questo piatto in modo originale. I partecipanti saranno premiati domenica alle 17 in piazza Dell’Unificazione. "La ‘Sagra dei Garagoi’ - hanno detto gli amministratori - coinvolge tante persone, che ringraziamo per la loro passione e il grande sforzo organizzativo. Oltre ad essere molto partecipata dalla nostra comunità, la manifestazione rappresenta una grande attrattiva per moltissimi visitatori che scelgono Marotta per il debutto della bella stagione".

Sandro Franceschetti