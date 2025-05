Marotta Maroso Mondolfo: dalla salvezza alla promozione in Prima categoria

L’obiettivo per il Marotta Maroso Mondolfo al suo primo campionato in Seconda categoria era la salvezza, invece è arrivato molto di più: la promozione in Prima. Un successo materializzato sabato scorso, a una giornata dalla fine. A raccontarci la cavalcata vincente alcuni dei protagonisti della stagione.

"Una stagione incredibile - commenta il direttore sportivo Yuri Furlani - culminata con una promozione sudata fino all’ultimo minuto. Ancora oggi è difficile realizzare appieno ciò che è stato raggiunto. Due anni intensi, pieni di sacrifici, conclusi con due promozioni consecutive, attraversando anche una fusione societaria che ha richiesto grande impegno e attenzione per mantenere identità e equilibrio. Una sfida superata con successo. Il motore di tutto ciò e sicuramente Il gruppo. Si è costruita una squadra vera, fatta di ragazzi seri, con valori e tanta voglia di lavorare. L’unione, dentro e fuori dal campo, ha permesso di affrontare ogni sfida con forza. La società, lo staff e i giocatori hanno lavorato in perfetta sinergia, spingendo sempre oltre il limite. Ora si festeggia, ma la testa è già alla prossima stagione".

"La squadra – sottolinea mister Federico Contini - era stata costruita con l’obiettivo di una salvezza tranquilla. L’idea era quella di consolidarsi e mantenere una stabilità per un campionato sereno. Ma strada facendo è successo qualcosa di speciale: abbiamo preso consapevolezza della nostra forza e delle nostre potenzialità. A natale era chiaro che qualcosa di buono poteva nascere. Da lì è iniziata la cavalcata: otto vittorie consecutive tra gennaio e febbraio. Un filotto di successi che ha creato un margine importante dalle inseguitrici, quattro punti che abbiamo mantenuto con costanza e determinazione. Non sono stati solo punti, ma soprattutto fiducia e consapevolezza di essere davvero forti. La vittoria del campionato è meritata. Quando sei in testa da gennaio e rimani lì per quattro mesi, significa che hai qualcosa in più. Certo, gli avversari erano forti: Della Rovere, Cuccurano, Gradara, Villa Ceccolini, River Urbinelli, tutte squadre di livello che ci hanno dato filo da torcere. Vorrei fare un ringraziamento speciale allo staff tecnico che mi ha affiancato durante questa stagione: Pisu e Piangerelli. La loro competenza e il loro impegno sono stati fondamentali per raggiungere questo traguardo. Un ringraziamento va anche alla società, che, anche nei momenti più complessi, è stata sempre presente e non ha mai fatto mancare il proprio supporto. Il grazie più grande va soprattutto ai ragazzi, che hanno creduto nel lavoro proposto e si sono compattati allenamento dopo allenamento, dimostrando sul campo tutto il loro valore".

"Per come era iniziata la stagione - dice il difensore Sasha Pierpaoli - le aspettative non erano certo quelle di vincere un campionato. Tra amichevoli e Coppa non avevamo mai vinto una partita: subivamo tanti gol, non riuscivamo a farne, e non avevamo un buon gioco. Poi, già dalla prima di campionato, qualcosa è cambiato. La cosa più importante, a livello personale, è che quest’anno per me è stato un anno di rivalsa. Una rivalsa verso tutte quelle persone che mi hanno giudicato negli anni per come ero. Perché una persona può cambiare, anche con il tempo, anche se per tanto tempo si è comportata male".

"Due stagioni bellissime - spiega l’attaccante Simone Gianoboli (il più ‘anziano’ della squadra) - meglio di così non poteva andare".

Amedeo Pisciolini