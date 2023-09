Marotta omaggia le tradizioni con il ’Piano Marina Country Fest’

A Marotta è pronta al decollo una nuova, coinvolgente, manifestazione. Si tratta della ‘Piano Marina Country Fest’, in programma per domani e domenica proprio nel quartiere di Piano Marina. Un evento, alla sua prima edizione, organizzato dal locale circolo Acli, col patrocinio del Comune di Mondolfo e la collaborazione dell’assessorato alla valorizzazione delle tradizioni locali guidato da Raffaele Tinti. La location scelta è il prato di fronte alla sede del circolo, in via Perugino, "dove – evidenziano i promotori - verrà realizzato un allestimento ‘campagnolo’, per raccontare e rivivere le feste di una volta. In entrambe le giornate il via scatterà alle 18, con l’apertura degli stand gastronomici che serviranno i piatti della tradizione, accompagnati da ottima musica e divertenti iniziative".

"Col tema ‘country’ – aggiungono – vogliamo celebrare la vita che si svolgeva nelle nostre campagne, la convivialità, la voglia di stare insieme. La festa vuol essere anche un modo per coinvolgere tutta Piano Marina in un momento di condivisione".

Il programma, sia domani che domenica, oltre al buon cibo di una volta garantito da eccellenti cuochi, prevede proposte per i bambini, con pony e cavalli sui quali sarà possibile fare il ‘battesimo della sella con monta western’. E poi musica country e anni ’70 e ’80. Domani, in particolare, dalle 21,30 si potrà assistere al concerto live della ‘West River Band’ e ascoltare i brani più celebri di circa mezzo secolo fa. Domenica, invece, saliranno sul palco gli artisti del ‘Wild Angels Country Dance’, che proporranno melodie folk statunitensi accompagnate dall’esibizione di un gruppo di ballerini. Insomma, una due giorni movimentata, e per i più ‘energici’ è prevista anche una sfida molto in voga nelle feste di campagna di qualche decennio fa: quella con il toro meccanico, per vedere chi resiste di più sul suo dorso. In caso di maltempo tutto sarà rinviato al prossimo weekend.

Sandro Franceschetti