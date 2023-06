Marta Ruggeri: "Difendere l’entroterra"

"Difendere il territorio appenninico per creare lavoro e arginare il declino demografico. Sono i tre obiettivi principali perseguiti dalla proposta di legge che ho appena depositato in consiglio regionale, puntando a modificare l’attuale normativa sulla programmazione forestale nelle Marche". Così Marta Ruggeri, capogruppo in Regione dei 5 Stelle, parla della sua iniziativa che è composta, per un testo snello, di solo 3 articoli. "In conclusione l’abbandono dei borghi montani è una china annosa che riguarda tutte le regioni italiane, Marche comprese".

am.pi.