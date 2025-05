Marta Ruggeri (M5S):: "Acqua scura nell’Auro. Risposta deludente"

"Non mi tranquillizza la risposta dell’assessore Aguzzi sugli sversamenti di liquami nel torrente Auro" (foto sopra). Non è soddisfatta delle risposte in consiglio regionale il consigliere Marta Ruggeri del Movimento Cinque Stelle. Risposta che arriva dopo l’interrogazione per conoscere di più sui fatti accaduti a Borgo Pace.

"Il 25 febbraio ho appreso dalla stampa che le acque del torrente Auro si erano colorate in modo innaturale di marrone – prosegue Ruggeri –. Le tempestive segnalazioni da parte dei residenti del Comune di Borgo Pace ai Carabinieri Forestali e Polizia Locale hanno permesso un rapido intervento, con il contestuale prelievo di campioni di acqua inquinata da analizzare in laboratorio. Subito ho predisposto un atto ispettivo per il Consiglio regionale a cui ha risposto, il 20 maggio, l’assessore Aguzzi. Ha affermato che dai prelievi fatti sul momento e nei giorni successivi da parte di Arpam e Marche Multiservizi non si sarebbero riscontrate alterazioni, confermando la buona qualità dell’acqua. Se ci sono state, ha proseguito Aguzzi, sarebbe stato un evento occasionale. Non mi ha soddisfatto, anche per il riscontro avuto dalla cittadinanza che mi ha riferito che non è il primo caso, e anche le istituzioni preposte non si sono mai mosse con solerzia per individuare i fattori scatenanti. Oltre il 50% dell’acqua che esce dai nostri rubinetti proviene dal fiume Metauro", conclude Marta Ruggeri.