Marta Ruggeri: "Un ospedale vero"

Su queste pagine, nei giorni scorsi, il Comitato pro “Lanciarini“ di Sassocorvaro aveva lanciato la provocazione di una secessione verso la Romagna, per la mancata completa riapertura dell’ospedale. Sul tema interviene il consigliere regionale Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle. "Se si vuole arginare la minaccia secessionista, è prioritario e indispensabile riaprire l’ospedale pubblico come i 5 Stelle chiedono ormai da tempo. L’Alto Montefeltro – prosegue la Ruggeri – è un territorio che denuncia una condizione di sostanziale abbandono, coincisa con una progressiva sottrazione di servizi basilari. Dopo la chiusura dell’ospedale pubblico il disagio e il malcontento sono aumentati ancora di più, in un’area che per l’emergenza-urgenza deve fare riferimento a Urbino. Purtroppo, nonostante la propaganda elettorale, l’attuale giunta regionale e la sua maggioranza di centrodestra non hanno affatto invertito la tendenza alla privatizzazione della sanità locale, che al contrario appare confermata. Una possibile nuova secessione verso l’Emilia Romagna sancirebbe la sconfitta della giunta Acquaroli sia su un piano politico complessivo sia riguardo alla sanità in particolare. Non si pensi di fermare certe spinte con le manovre di Palazzo e nemmeno autocelebrandosi, giunta e maggioranza, per svolte e risultati che non ci sono stati: i cittadini sanno distinguere tra fuffa e sostanza", conclude il consigliere regionale Marta Ruggeri.

fra. pier.