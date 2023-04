Marta Ruggeri: "Una Caporetto politica"

"In quali mani siamo? Il mega aumento dei compensi del Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi è una Caporetto politica per chi l’ha approvato". Parole di Marta Ruggeri, consigliere regionale dei Cinque Stelle. "L’invocata buona fede nel votare un provvedimento che non si è approfondito – prosegue – è una scusante che non regge. Ma i sindaci e gli assessori quando vanno in assemblea leggono le delibere prima di votarle? Evidentemente non è così, se cadono dal pero quando il loro contenuto viene divulgato. Sindaci e amministratori comunali che rappresentano la maggioranza delle quote di Marche Multiservizi erano in assemblea per rappresentare gli interessi dei cittadini, e non per acconsentire a scatola chiusa. Viene allora da chiedersi se la stessa modalità, un acritico voto sulla fiducia, sia uno sfortunato episodio oppure una censurabile prassi ricorrente. Gli atti devono essere studiati prima e, qualora non siano chiari, si prendano le distanze come giustamente ha fatto l’assessore di Montelabbate del Movimento 5 Stelle Pierluigi Ferraro. Nel merito, è stato inopportuno approvare aumenti di oltre il 50% dei compensi del Cda di Marche Multiservizi, considerati gli aumenti delle bollette che arrivano nelle case dei cittadini. Adesso resta solo da cestinare questa brutta pagina, senza ripensamenti e mediazioni al ribasso".