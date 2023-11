Martedì audizione di Ami Spa con Ottaviani

È convocato per il prossimo martedì, 7 novembre, alle 17 il Consiglio comunale di Urbino nella Sala Serpieri di Collegio Raffaello. Come sempre l’assise è aperta al pubblico e seguibile anche online dal sito istituzionale del Comune. I punti all’ordine del giorno vedono l’audizione della presidente di Ami Spa Lara Ottaviani. Si parlerà poi di Bilancio con il punto dedicato alla variazione al documento di previsione 2023 - 2024 con applicazione dell’avanzo di amministrazione. A seguire, invece, si discuterà della variazione al Bilancio di previsione 2023 - 2025. All’ordine del giorno, poi, si discuterà con il sindaco anche di Pnrr e della convenzione per per il supporto alla gestione delle entrate tributarie e patrimoniali tra il Comune e, in forma associata, con l’Unione dell’alta valle del Metauro. Sarà messa al voto anche l’autorizzazione di acquisto della quota i proprietà dell’immobile della Baita a Ca’ Rondini nel bosco demaniale delle Cesane. Questi i principali punti, tra gli altri argomenti di discussione ci sono anche punti dedicati al catasto, strade, piano acquisti e permessi della ztl. Il documento completo con tutti i punti è disponibile nel portale del municipio.

fra. pier.