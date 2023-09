Martedì dell’arte: oggi protagonista la fotografa Marchi

Seconda tappa, oggi a Pergola, per ‘I martedì dell’arte’, un ciclo di incontri per respirare arte e cultura e traghettare la città dei Bronzi verso Pesaro Capitale della Cultura 2024, organizzato dal Comune altocesanense con la locale Pro Loco, Confcommercio e la residenza artistica ‘Casa Sponge’. Protagonista sarà Giulia Marchi, nota fotografa riminese che ha già iniziato un percorso di studio che vede coinvolto il Museo dei Bronzi Dorati e la città di Pergola. A cura di ‘Casa Sponge’, l’appuntamento, che si svolgerà dalle 21 nella splendida cornice di Palazzo Bruschi (sede dell’omonima associazione organizzatrice di ‘Blooming’, il festival di arti numeriche e digitali) prevede la conversazione della Marchi con Stefano Verri e Giovanni Gaggia, direttore artistico di ‘Casa Sponge’. E proprio nella residenza artistica guidata dal poliedrico Gaggia (nella frazione di Mezzanotte di Pergola) sempre oggi, alle 18,30, è prevista una visita per ammirare un’opera permanente di Giulia Marchi pensata appositamente per gli spazi del più longevo ‘artist run space’ (galleria gestita direttamente da artisti) marchigiano.

s.fr.