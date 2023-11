Martedì esami gratis per misurare la glicemia

Anche Urbino partecipa alla giornata mondiale del diabete il 14 novembre. Come? Con due iniziative gratuite e aperte a tutti, importanti per verificare i valori di glicemia e la possibile presenza latente della malattia. La prima è alla farmacia comunale di viale Comandino gestita da Urbino Servizi: i cittadini potranno effettuare gratis la misurazione della glicemia con prenotazione, consigliata, entro domani in farmacia. "Un’iniziativa molto importante a cui aderiamo con convinzione soprattutto in un’ottica di prevenzione" dice Giulia Volponi presidente di Urbino Servizi. Sempre martedì l’associazione per la tutela del diabetico di Urbino, al centro commerciale Santa Lucia, dalle 9 alle 14 al sesto piano, offrirà la possibilità di un più ampio screening gratuito.

fra. pier.