Martedì sarà l’80° anniversario: una sirena suonerà alle 12,42

Un percorso della memoria per non dimenticare i nefasti fatti di quel 23 gennaio di 80 anni fa. Si comincia martedì alle 9 nell’atrio del palazzo comunale con la proiezione de “La morte vien dal cielo“, documentario di Andrea Tancini e Nicola Salvatori al quale sarà abbinata una mostra fotografica, negli stessi locali, che rimarrà visitabile fino a venerdì prossimo.

Alle 10, invece, il sindaco Marco Ciccolini e la bibliotecaria Laura Santi continuano l’opera di racconto alle nuove generazioni con un’incontro con le classi della terze medie dell’Istituto Omnicomprensivo della Rovere. Alle ore 11 l’appuntamento per la deposizione di una corona commemorativa e per la cerimonia dell’alzabandiera è al monumento dei caduti, alla presenza del prefetto Emanuela Saveria Greco e dei rappresentanti di associazioni e della banda musicale, che culminerà con una visita ai luoghi del disastro.

Alle 12,42 il momento più toccante, quello della sirena che ricorda il momento esatto del bombardamento. Alle 17,45 davanti al municipio si forma il corteo che raggiungerà la Concattedrale di San Cristoforo per la messa celebrata da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado e Pesaro. Giovedì 25, invece, al teatro Bramante in scena lo spettacolo teatrale dal titolo “Il Rovescio della Luce“, a cura di Cristian Della Chiara e Laura Corraducci.

Andrea Angelini