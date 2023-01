Martedì sera Stefano Bonaccini si presenta all’Hotel Flaminio

"Garantisco che se divento segretario non ci metteremo mai più cinque-sei mesi a fare un congresso perché cosi sembriamo dei marziani". Così Stefano Bonaccini, il presidente dell’Emilia - Romagna, che è uno dei quattro candidati alla segreteria nazionalei del Pd. Bonaccini è atteso martedì prossimo nelle Marche ad un doppio appuntamento: prima ad Ancona alle 18 e poi a Pesaro alle 21 nella sala conferenze dell’Hotel Flaminio. Bonaccini ha ormai cominciato il tour nazionale per la sua candidatura, che lo vede in corsa con Elly Schlein, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli: "Va difeso con orgoglio - aggiunge - essere l’unico partito che chiama migliaia di persone a scegliere chi deve guidarli".

Sta con lui, dopo aver rinunciato alla candidatura, Matteo Ricci, ma anche la parte del Pd che la pensa diversamente dal sindaco di Pesaro.