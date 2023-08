Martellate alla panchina e botte agli agenti, patteggia a 5 mesi

Aveva preso a martellate la panchina per sistemarla. Ma gli agenti della municipale di Fano lo avevano addocchiato e quando gli hanno chiesto di consegnare la borsa, lui aveva reagito e ne era nata una colluttazione, con tanto di due agenti feriti, conclusa con l’arresto dell’uomo. E ieri, nella prosecuzione della direttissima, l’imputato, un 60enne pesarese, falegname “artistico“ come si è definito, ha patteggiato la pena a 5 mesi per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ma ha scelto di essere processato con rito ordinario per il porto abusivo di armi. "Il martello è il mio attrezzo del mestiere e non me ne separo mai" ha ribadito. E’ difeso dall’avvocato Alessandra Angeletti.

e. ros.