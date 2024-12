Martelli, Righi, Burioni, Branchesi: il quartetto che ispira i giovani

La terza edizione di “Ispirare per Scegliere“, l’evento rivolto alle nuove generazioni del Club Unesco Urbino e il Montefeltro, per la terza edizione, prevista domattina alle 10 nell’aula magna del polo didattico dell’ateneo, vedrà quattro ospiti d’eccezione: l’attore Matthias Martelli, la mental coach Giorgia Righi, il virologo Roberto Burioni e l’astrofisica Marica Branchesi.

Compito dei quattro “ispiratori“ sarà quello di raccontare ai giovani dell’ultimo anno delle superiori di Urbino, Cagli, Sassocorvaro e Urbania (oltre 800 in totale) le loro esperienze personali e professionali. "È un gesto di generosità – dice il presidente del CUUM Alberto Bruscoli – nei confronti di una generazione che si affaccia al mondo adulto in un contesto caratterizzato da grande incertezza e complessità. Le storie che ci racconteranno, che nella loro diversità condividono il punto di partenza costituito dal nostro territorio, sapranno stimolare nei ragazzi suggestioni e riflessioni preziose per affrontare le scelte che li attendono nel prossimo futuro". L’iniziativa vede il patrocinio del Comune di Urbino e il sostegno degli sponsor Imab Group, Pensarecasa e BCC Metauro. Novità dell’anno, lo scrittore Marco Peroni, studioso di Adriano Olivetti, che ha scritto per i ragazzi un monologo originale che parla del legame professionale e umano tra lui e Paolo Volponi, nell’anniversario volponiano. Chiude l’assessore Lara Ottaviani: "Felici che l’evento, che coinvolge i nostri giovani, rientri nella settimana della cultura di Urbino, dove si parla tra l’altro delle grandi sfide che il nostro territorio deve saper affrontare".

gio. vol.