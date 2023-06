Martina Mazza morta nell’incidente a Pesaro, funerale e autopsia: le novità

Pesaro, 27 giugno 2023 – Martina Mazza, la 31enne pesarese morta nell’incidente di domenica sulla Montelabbatese, ha lasciato un enorme vuoto dietro di sè. E tanta rabbia e disperazione, per una sorte tanto ingiusta: strappata al figlioletto di 5 anni dal bolide lanciato a 150 all’ora da Sultan Ramadani.

Pare che non sarà effettuata l’autopsia sul corpo della giovane mamma. E il funerale sarà in forma privata e laica a Fano, al cimitero dell’Ulivo, dove la ragazza verrà cremata. Un ricordo intimo con famigliari e amici stretti. Così stabilito papà Massimo e mamma Milena, che al Carlino hanno ricordato la loro splendida figlia.

Martina Mazza e dietro la sorella Alessia, a destra l'auto distrutta

Il giudice dissequestrò la Bmw di Sultan Ramadani

C’era un pericolo pubblico che guidava una macchina da 190 cavalli senza patente. Da anni. Ma nessuno ha effettuato un sequestro dell’auto, se non il primo aprile scorso quando la polizia di Gabicce mare ha cercato di bloccare Sultan senza riuscirci. Ma lo ha riconosciuto. Ed è partito un sequestro amministrativo dell’auto. Revocato subito. La Bmw 420 xdrive da 190 cavalli era intestata alla madre di 57 anni, lui la prendeva sapendo di non poterlo fare. Perché, appunto, non aveva mai avuto la patente di guida. Eppure nessuno in casa lo ha fermato. Purtroppo.

Come stanno i feriti

Alessia Mazza, sorella di Martina, sarebbe fuori pericolo, in osservazione all’ospedale di Torrette di Ancona, ma non ricorda nulla della tragedia. Né sa che l’amata sorella ha perso la vita nello schianto di domenica. Kevin Kamcia invece, l’amico delle sorelle Mazza, che era con loro nella 500, è ancora in terapia intensiva.