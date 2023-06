Martina Mazza funerale, l’ultimo saluto di amici e famigliari con dediche sulla bara bianca

Pesaro, 29 giugno 2023 – Bara bianca, palloncini rosa e tanta commozione per l’ultimo saluto a Martina Mazza, la giovane mamma che ha perso la vita nel tragico incidente stradale domenica scorsa sulla Montelabbatese.

Sentita e numerosa la partecipazione alla cerimonia civile, scandita da canzoni e musica. I famigliari e gli amici hanno lasciato i loro ultimi pensieri e saluti, scrivendo sul feretro della giovane.

La bara da Muraglia ha raggiunto il cimitero dell’Ulivo e per accogliere le tante persone che hanno dimostrato affetto e vicinanza alla famiglia, l’amministrazione del crematorio ha permesso che la cerimonia avvenisse sulla grande terrazza del cimitero che si affaccia tra il cielo e la vallata verde, coltivata e fiorita.

Martina è morta a 32 anni a causa di un terribile incidente stradale. Sultan Ramadani, macedone di 27 anni, si trovava alla guida di un’auto di grossa cilindrata ma, essendo senza patente, non si è fermato a un posto di blocco dei carabinieri. Per scappare ha spinto fortemente sull’acceleratore e a 200 all’ora in contromano ha finito per schiantarsi contro la Fiat su sui viaggiava Martina, insieme alla sorella Alessia Mazza, di 28 anni, e l’amico coetaneo Kevin Priarone, entrambi rimasti gravemente feriti.

Morti sul colpo Martina e Sultan, la cui salma è ancora all’obitorio in attesa di essere espatriata in Macedonia. Lei lascia un bimbo di 5 anni, che ha salutato la sua mamma anche con una frase stampata sul manifesto: “Ciao mamma. Anthony”.