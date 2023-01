Martina, obiettivo raggiunto a Londra: "Impossibile in Italia"

Fuga all’estero per lavorare? Sì, ma c’è anche chi spera di rientrare, un giorno, nella sua amata Pesaro. Come Martina Tombari che da 5 anni vive a Londra, dove lavora come attuario per l’agenzia assicurativa americana AIG. Alti stipendi ma anche alto costo della vita, in una città che però offre tante opportunità. Più dell’Italia.

Cosa ti ha spinto a cercare fortuna all’estero?

"Dopo aver studiato matematica e scienze statistiche attuariali ho preso un master in risk management e assicurazioni, partendo poi per uno stage a Bruxelles. La mia professione non è molto riconosciuta in Italia e volevo fare un’esperienza all’estero. Vedevo i miei colleghi italiani lavorare fino a mezzanotte per due spicci dovendo per forza partire dalla consulenza prima di passare alle compagnie assicurative, uno sfruttamento di almeno 2 o 3 anni".

A Londra, invece?

"Qui le compagnie ti assumono subito dopo gli studi e chi fa stage, che è sempre pagato, ha la reale opportunità di rimanere in azienda. L’attuario è una professione di stato, le compagnie ti finanziano per continuare gli studi e passando gli esami ti viene aumentato lo stipendio".

Ti piacerebbe tornare a Pesaro in futuro?

"In Inghilterra mi trovo molto bene, ma la qualità della vita a Pesaro è un’altra storia. Se dovessi tornare in Italia, lo farei per tornare nella mia città e non altrove. Gli stipendi a Londra sono sì superiori ai 2000 euro, però chi guadagna meno non può permettersi questa città costosissima dove solo gli affitti si aggirano tra i 1800 e 2000 pound. Io e mio marito, anche lui pesarese, avremmo in progetto di rientrare in Italia. Non mi aspetto di guadagnare come ora, però il Governo sta incentivando il rientro degli italiani dando sgravi fiscali, quindi chissà. Spero di tornare a essere a essere una pesarese a tutti gli effetti… e mangiare tante Rossini".

Lucia Arduini