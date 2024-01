Maruska Palazzi : "Voglio far diventare Pesaro la più accessibile d’Europa"

Dal 2021 da voce all’inclusione sociale e si batte per il contrasto di situazioni discriminatorie con la carica onoraria, ed a titolo gratuito, di Garante per i diritti delle persone con disabilità. Maruska Palazzi, 50 anni, è tra i candidati a ‘Cittadino dell’anno’ per il suo lavoro volto all’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e sociali. L’impegno civico si coniuga con quello scolastico, come docente titolare alla Gaudiano ma collocata dall’Ufficio scolastico regionale al coordinamento del tirocinio del corso di laurea di Scienze della formazione primaria ad Urbino: "Mi occupo di Pedagogia – sottolinea Palazzi -. Accompagno le persone allo sviluppo attraverso l’espansione delle libertà sostanziali".

Quali sono i progetti portati avanti da lei in questi tre anni?

"Il lavoro fatto su ‘CulturAccessibile’, un progetto di sensibilizzazione che si pone l’obiettivo di sviluppare delle pratiche volte all’inclusione e all’accessibilità in ambito lavorativo - – spiega la Garante –. Inizialmente abbiamo coinvolto la realtà di Adriabus, tutti i dipendenti sono stati formati con un ciclo di lezioni per comprendere e affrontare al meglio situazioni che coinvolgono persone con disabilità motorie e cognitive. Stessa cosa faremo, a breve, anche con il settore alberghiero, perché per cambiare è necessario prima comprendere".

Altri obiettivi raggiunti?

"È stata importante anche la pubblicazione del documento del Peba, una guida che permette all’amministrazione comunale di programmare interventi per rendere più accessibile tutto il territorio. Un lavoro certosino che ha richiesto oltre un anno di studi, portati avanti dall’Università politecnica delle Marche, e che ha realizzato una mappatura delle criticità che vivono le persone con disabilità".

Poi?

"Il progetto Utopia – il bar/ristorante sociale nel cuore del parco Miralfiore - che ben coniuga disabilità e mondo del lavoro, nato con la collaborazione di Andrea Boccanera, della onlus Gulliver, e il dirigente scolastico del Santa Marta, Roberto Franca. E ancora, la Carta della Capitale della Cultura accessibile, un dossier che propone indicazioni, suggerimenti, principi e approcci per la realizzazione di eventi inclusivi, soprattutto in occasione di Pesaro 2024.

Ora, l’obiettivo però è ancora più ambizioso...

"Sto lavorando ad una mappatura della città che permetta di sapere in modo chiaro quali sono i locali e i luoghi accessibili in zona, utile per cittadini e turisti – conclude Palazzi -. Questi sono tutti tasselli che vanno a creare le giuste basi per poter portare Pesaro alla conquista del titolo di Città più accessibile d’Europa che ci auguriamo di poter un giorno ottenere".