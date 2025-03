"Marzio Mengucci autentico esempio di impegno politico"

All’età di 78 anni si è spento, nella tarda serata di ieri, Marzio Mengucci, papà dell’assessore comunale Sara Mengucci, noto in città per il proprio impegno politico, vissuto con “spirito indipendente” nel Pci, prima e nel Pd, poi. Per vent’anni è stato consigliere comunale anche durante la giunta Stefanini e poi consigliere provinciale. Immediato è arrivato il cordoglio del sindaco Andrea Biancani e dell’intera amministrazione: "Ci ha lasciato un uomo animato da una passione politica autentica e da tanta umanità – annota il primo cittadino di Pesaro –. Abbiamo appreso con dolore la scomparsa di Marzio Mengucci, padre dell’assessore Sara Mengucci. È stato un punto di riferimento della politica pesarese e in particolare del Quartiere di Santa Maria delle Fabrecce, al quale era particolarmente legato. Mengucci ha sempre portato avanti con grande fierezza i valori della sinistra, come segretario di Circolo, consigliere comunale e provinciale. Ha interpretato la politica come missione al servizio del bene comune e opportunità di vicinanza ai più fragili. Come imprenditore ha rivolto il proprio impegno nel migliorare le dinamiche interne all’economia e al mondo del lavoro. Il suo esempio resterà vivo in tutta la comunità. Alla moglie Bruna, alle figlie Sara e Silvia, ai suoi amati nipoti e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutta l’amministrazione".

Al cordoglio del sindaco si è aggiunto quello dell’eurodeputato Matteo Ricci: "Mi unisco al dolore di Sara e della famiglia Mengucci, assieme a quello di tutti i compagni che negli anni hanno avuto il caro Marzio come punto di riferimento".