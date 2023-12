Mascarin e De Leo bruciano le tappe. Mercoledì via al confronto pubblico

Samuele Mascarin (In Comune-centrosinistra) e Giuseppe De Leo (area civica-centrodestra) bruciano le tappe e da candidati sindaci si lanciano in un confronto pubblico che si terrà mercoledì 6 dicembre, alle 16, al Tag Hotel. Mentre nelle rispettive aree di riferimento si continua a discutere su primarie e sulle scelta dei candidati sindaci, loro hanno deciso di andare avanti.

L’incontro di mercoledì, di fatto, apre la campagna elettorale per le amministrative 2024 ed è il primo dibattito pubblico tra due candidati sindaci. In realtà il confronto, che avrà un format televisivo, non sarà aperto a tutti, ma avrà un pubblico ad invito che non supererà le 60 persone. I due candidati sindaci, Mascarin (assessore della giunta Seri) e De Leo (ex direttore generale del Comune) , differenti per formazione, per appartenenza politica ed anche nella visione della città, hanno un punto in comune: si sono messi in gioco come candidati sindaci, prendendo in contropiede le coalizioni di riferimento. Mascarin è uscito per primo a marzo di quest’anno, spingendo sulle primarie come strumento per selezionare il candidato sindaco visti anche i numerosi aspiranti: dal vice sindaco Cristian Fanesi agli assessori Etienn Lucarelli, Cora Fattori e forse anche Sara Cucchiarini. De Leo ha reso pubblica la sua volontà di candidarsi a sindaco a settembre di quest’anno con una convention al cinema Masetti, ribadendo più volte la sua "volontà di andare fino in fondo" con o senza l’appoggio dei partiti del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Udc) che sembrano alla ricerca di un altro nome dopo il "no" di Serfilippi.

Nel centrosinistra ancora nessuna data sulle primarie che, se si faranno, saranno rinviate all’anno prossimo. In fase di stallo il campo largo e cioè l’apertura dell’alleanza di centrosinistra che ha governato per 5 anni ai "Progressisti per Fano 2050 (M5S, Bene Comune, Psi, Verdi, La Fano dei Quartieri) che rimangono contrari alle primarie "inefficaci – a loro dire - a produrre una sintesi condivisa". "La porta non è ancora completamente chiusa -- commenta la capogruppo in Regione Marta Ruggeri-- ma mancano sei mesi alle elezioni e non possiamo attendere oltre. Noi siamo all’opposizione ma chi spacca il centrosinistra si assume una bella responsabilità". "Lo scoglio più grande – prosegue Ruggeri – rimangono le primarie almeno fin quando il Pd Fano non deciderà di farne a meno, come sta avvenendo altrove. Se vorranno un ulteriore confronto ci chiameranno". Il nuovo incontro del centrosinistra, senza i Progressisti, è fissato per lunedì, mentre i " Progressisti per Fano 2050 hanno organizzato una grande cena per mercoledì 6 dicembre al "Jby-Il capitano".

Anna Marchetti