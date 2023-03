Mascarin nella mischia: "Mi candido a sindaco"

Elezioni 2024: Samuele Mascarin, assessore ai Servizi educativi, insiste per le primarie del centrosinistra e si mette in gioco come candidato sindaco.

Assessore i tempi stringono e nessuno della coalizione reagisce. Le primarie si faranno?

"Abbiamo poco tempo e dobbiamo usarlo al meglio altrimenti rischiamo non solo di disperdere consenso e fiducia ma anche di ritrovarci scelte imposte da fuori Fano: un film già visto e perdente. Continuo a sostenere che se il centrosinistra vuole battere le destre serve un processo partecipato e trasparente che rimetta ai cittadini la scelta dei programmi e dei candidati. Questo va fatto oggi, non domani".

Lei sarà tra i candidati sindaci?

"Con il sostegno e l’incoraggiamento, a volte anche inaspettato, di tante persone che ho incontrato in questi anni di lavoro per la città, ho deciso di mettermi a disposizione e di candidarmi alle primarie, assumendomi la responsabilità di superare questa fase di immobilismo generale e di innescare un processo democratico a favore dei cittadini".

La sua candidatura alle primarie del centrosinistra non è una novità, ha già partecipato a quelle del 2014. Questa volta entra in gioco per vincere? "Allora, insieme a Massimo Seri e Stefano Marchegiani, portammo ai gazebo quattromila fanesi: un risultato eccezionale che spinse il centrosinistra a vincere le elezioni amministrative. Il mio obiettivo è attivare una nuova stagione di partecipazione per vincere le primarie 2023 e le amministrative 2024".

Si attende che alle primarie partecipi anche M5S?

"Il M5S di Fano in questi anni ha dimostrato, da forza di opposizione, di essere non solo una risorsa preziosa per la politica locale, ma anche di rifuggire dalla logica della cooptazione praticata invece in altre città: un approccio serio e dignitoso che ho sempre apprezzato. Il loro contributo è indispensabile per costruire la Fano di domani, ma sta a loro definire come dialogare con i processi democratici che attiveremo".

Il "parterre" delle candidature a sindaco sembra un po’ affollato, dal Pd alle liste civiche. Lei pensa veramente di spuntarla?

"Elly Schlein ha detto ‘non mi hanno visto arrivare’, capita spesso anche a me. In questo senso l’esperienza delle recenti primarie del Pd ha dimostrato non solo la vitalità del principale partito del centrosinistra ma anche che più sono le donne e gli uomini, con le loro diverse visioni, che si mettono a disposizione delle primarie, più forte e attrattiva è l’alleanza".

Supponiamo che lei le vinca. Perché un elettore di centro dovrebbe votare lei che rappresenta la cultura di sinistra? "Supponiamolo, l’idea mi intriga.... In questi anni penso di aver coniugato la coerenza dei programmi e dei valori con la concretezza".

Qual è il patrimonio che lei porta in dote?

"Dai servizi educativi alle biblioteche in questi anni ho dimostrato di saper tenere insieme competenza ed esperienza".

E se il centrosinistra non trovasse l’accordo sulle primarie, lei che farà? Si proporrà comunque come candidato sindaco?

"Sono sinceramente convinto che senza primarie il centrosinistra è destinato a perdersi e a perdere e credo quindi che, alla fine, si svolgeranno come nel 2014".

Anna Marchetti