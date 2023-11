Mascarin: "Nidi, nessuna scoperta. A Cuccurano bebè da 24 mesi in su"

"Molto rumore per nulla. La scuola ospiterà due sezioni di raccordo (2436 mesi) e tre sezioni d’infanzia". E’ questa in sintesi la replica dell’amministrazione comunale al grido d’allarme lanciato ieri da Gianluca Ilari, capogruppo della Lega in consiglio comunale, che facendo riferimento a un regolamento regionale (che introduce le caratteristiche che i nidi devono avere per poter essere autorizzati come tali) aveva paventato l’assenza di requisiti per l’omologazione del nuovo Polo 0-6 anni, in fase di realizzazione a Cuccurano. Un attacco politico in vista delle amministrative del prossimo anno che con un solo colpo colpiva sia l’assessore ai Lavori Pubblici Barbara Brunori che quello ai Servizi Educativi Samuele Mascarin, ferendo soprattutto la professionalità dei tecnici del Comune. Ilari infatti sottolineava che "il regolamento specifica che per l’età 0-3 anni si debbano prevedere stanze per il sonno dedicate e una sala mensa ad esclusivo utilizzo del nido" ed in assenza ci si doveva accontentare di "una soluzione ribassista" ovvero "accettare solo bambini di età superiore ai 24 mesi, vista la possibilità di inserirli in una classe di raccordo che non prevede la necessità di una mensa a se stante o di una stanza per il sonno dedicata, ma realizzabile con separé o altri complementi d’arredo". Che è proprio lo status quo della struttura progettata.

"La struttura è stata progettata quasi dieci anni fa come scuola dell’infanzia (cinque sezioni) - sottolinea Mascarin - e solo pochi anni fa, alla luce anche della significativa riduzione della fascia d’utenza proprio dell’infanzia, è stata modificata la destinazione d’uso individuando i locali per ospitare due sezioni di raccordo (2436 mesi) e tre sezioni d’infanzia, prefigurando un polo 0-6. Gli spazi infatti sono idonei a questa tipologia di nido, esattamente come in altri poli 0-6 presenti nella città. Quindi nessun colpo di scena, se non per chi in questi anni non ha seguito in alcun modo lo sviluppo delle strategie comunali relative ai servizi educativi". Mascarin ricorda poi che "oggi sul territorio di Bellocchi e Carrara è presente solo una sezione di raccordo (ospitata in una scuola d’infanzia) che garantisce 15 posti mentre con le nuove strutture del Polo 0-6 di Cuccurano e del nido di Bellocchi potranno essere garantiti 90 posti tra raccordo e nido: un risultato storico che penso dovrebbe rappresentare una buona notizia per tutti e non un elemento di forzata polemica elettorale".