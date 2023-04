Mascarin spariglia, e molti restano zitti

di Anna Marchetti

"Se la rincorsa è troppo lunga, si rischia di arrivare al momento del salto con il fiato corto". Il sindaco Massimo Seri usa una battuta per frenare gli entusiasmi dell’assessore Samuele Mascarin che insiste per le primarie del centrosinistra e avanza la sua candidatura a sindaco. Proposte che hanno colto di sorpresa il sonnolento centrosinistra e dato la sveglia ad entrambe le coalizioni.

"E’ giusto e positivo – prosegue il primo cittadino – che si apra il confronto, ma nel 2014 quando tutti mi spingevano per mettermi in gioco al più presto, io ho aspettato settembre per lanciare la mia candidatura". "Va bene anticipare tutti – commenta qualcun altro – ma così Mascarin rischia di bruciarsi".

Gli altri ipotetici candidati sindaci, possibili avversari dell’assessore ai Servizi educativi, in caso di primarie, preferiscono la strada del silenzio. Non rispondono l’ex consigliere regionale Renato Claudio Minardi, il vice sindaco Cristian Fanesi e l’assessore Etienn Lucarelli.

Dimostra scarso interesse al tema l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori: "In questo momento il mio impegno è portare avanti i tanti cantieri", dice l’asessore.

Poco convinta di mettersi in gioco in prima persona è l’assessore alla Cultura, Cora Fattori: "Me lo chiedono in diversi ma a me, più che stratega, piace essere operativa. Inoltre tornare al mio lavoro, che mi soddisfa, non è un’eventualità che mi dispiacerebbe". Marta Ruggeri, ormai anche lei indicata nei sondaggi come possibile candidato sindaco, da parte sua risponde secca: "Escludo ad oggi la mia candidatura". Ruggeri non chiude invece sulle primarie: "Valuteremo come si evolve il percorso a livello nazionale". Nel Pd, però, qualcuno sembra già ragionare su Mascarin candidato sindaco: "Sicuramente una bella figura anche se temo che non abbia una grande presa nell’area moderata che, invece, può fare la differenza per vincere".

Il sindaco Massimo Seri ovviamente non si sbilancia sui nomi dei tanti aspiranti sindaci del centrosinistra, limitandosi solo a indicare quelle che dovranno essere le caratteristiche del prossimo primo cittadino: "Ci sarà bisogno di tanta competenza – dice Seri – perché il nuovo sindaco dovrà affrontare stagioni non facili. Serve una persona che assicuri continuità ma al tempo stesso sappia intraprendere percorsi innovativi adeguati ad affrontare le prossime sfide".

"Fare il sindaco – prosegue l’attuale primo cittadino – è un atto d’amore verso la propria città. Non sarà facile trovare il candidato giusto per Fano, certamente dovrà avere la capacità di rigenerare la città, ma soprattutto dovrà volerle molto bene". Nessun accenno d’altronde da parte di Seri ai suoi obiettivi politici futuri, una volta terminato il ruolo di sindaco: "In questo momento sono concentrato a chiudere bene il mandato e a raccogliere il frutto del lavoro di tutti questi anni. In ogni caso non mi sono mai piaciute le scelte calcolate, preferisco seguire l’istinto".