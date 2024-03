Mascarin: "Sui posti letto assordante il silenzio di Luca Serfilippi"

"La sanità privata a Pesaro soppianta la sanità pubblica a Fano: assordante il silenzio di Serfilippi". Dopo il segretario del Pd, Renato Claudio Minardi, è il candidato sindaco Samuele Mascarin (In Comune) a cercare di far uscire allo scoperto il consigliere regionale della Lega e candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi. Anzi Mascarin, proprio sul tema della sanità, sfida Serfilippi ad un confronto pubblico e trasparente. "Dopo l’iniziativa del sindaco Massimo Seri – fa notare Mascarin –di ricorrere al Tar contro la Regione Marche, per gli 80 posti letto attribuiti alla clinica privata a Pesaro, Serfilippi è letteralmente scomparso e non risponde a nessuno dei solleciti che pubblicamente gli vengono rivolti". E ancora su Acquaroli: "Il presidente della Regione in queste ultime settimane ha speso molte parole a sostegno del suo candidato sindaco, Luca Serfilippi, ma non ne ha proferita una sulla sanità a Fano. Eppure sono passati quasi tre mesi dal consiglio comunale monografico nel quale Acquaroli e l’assessore alla sanità Saltamartini avevano preso impegni e assicurato interventi rivolti al potenziamento del Santa Croce. Da allora nulla è avvenuto e ora il sospetto è che, ancora una volta, la destra penalizzi la sanità fanese". Per Mascarin i conti non tornano: "Nella nostra provincia -- afferma -- oltre ai 1026 posti rilevabili dal piano socio sanitario 2023-2025 ci sono i 32 posti in aggiunta per il San Salvatore (o il nuovo ospedale di Pesaro?) e gli 80 posti per la clinica privata di Villa Fastiggi. Numeri complessivi che aprono grandi interrogativi sul rispetto a livello regionale dei limiti del decreto ministeriale del 2015. La sanità privata a Pesaro soppianta la sanità pubblica a Fano? Il sospetto è legittimo, soprattutto perché la destra evita accuratamente di dare risposte sul futuro del Santa Croce, dopo averne fatto per anni un vessillo. Sarebbe opportuna una risposta chiara, senza nascondersi, da parte di chi si candida a governare la città. Attendiamo risposta, insieme ai cittadini fanesi".

an. mar.