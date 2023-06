Mascarucci si trasferisce, scuola primaria a Viale Trieste, Università a Muraglia

Da settembre la scolaresca della primaria Mascarucci traslocherà in viale Trieste dove sono già ospitate le altre classi della scuola media dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri. "I controlli che abbiamo fatto dopo le scosse di terremoto di novembre – hanno spiegato ieri il sindaco Matteo Ricci e l’assessore Camilla Murgia nel rendere pubblico lo spostamento – proseguiti fino a queste settimane, hanno indicato che l’edificio di via Agostini è stato danneggiato dal sisma. Per questo, insieme ai tecnici, abbiamo deciso di spostare la Mascarucci alla Pesaro Studi, in un luogo sicuro e adeguato".

Di conseguenza i corsi universitari che avrebbero dovuto condividere gli spazi di viale Trieste, in attesa del San Domenico, andranno a Muraglia. Il gioco (poco divertente) di incastri lo si deve anche ai cantieri avviati o prossimi da avviare che interesseranno, per l’arco del prossimo triennio, molti servizi. L’Istituto comprensivo Alighieri, infatti, è praticamente approdato in riva al mare da via Gattoni 13 perché al vecchio indirizzo sorgerà un nuovo complesso capace di accogliere le scuola dislocate su più plessi.

Lo spostamento della Mascarucci, quindi, coinvolgerà dal prossimo anno scolastico, 14 classi frequentate da 250 bambine e bambini dell’edificio di Soria. "Si tratta di una una scelta necessaria, ma anche funzionale. I piccoli della Mascarucci andranno a svolgere la loro attività didattica in un edificio vicino all’attuale e ricompreso nel bacino di riferimento del plesso scolastico" che, sempre da settembre 2023, conterà anche bambine e bambini della scuola dell’infanzia Skarabokkio collocati nell’edificio di viale Trieste 391 (per consentire i lavori di realizzazione del Polo per l’infanzia 0-6 di via Rigoni). "Con l’Univesrità a Muraglia - concludono gli amministratori - avvicineremo il polo d’infermieristica, in attesa che il San Domenico, dopo i lavori finanziati dal Pnrr, possa accogliere al meglio l’ateneo".