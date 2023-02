Maschere e dolci, la città si veste a festa

di Francesco Pierucci

Torna il carnevale in città: doppio appuntamento, sabato e martedì 21 febbraio, con travestimenti, getto di dolciumi e Radio Studio Più. Presentato ieri mattina, il carnevale ducale, organizzato e promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione delle Contrade promette di regalare emozioni. Questo sabato, 18 febbraio, dalle 15 la sfilata delle maschere da Porta Santa Lucia fino, ad aprire il corteo il liceo scientifico di Urbino.

"È bello tornare insieme a festeggiare puntando sull’inclusione - ha detto l’assessore agli eventi Elisabetta Foschi -. Due le date. Il programma è stato curato e seguito dall’assessorato alle Politiche Giovanili che con energia ha studiato diversi momenti di festa. Molto importante la presenza delle scuole che partecipano portando la storia, dopo un percorso di studio fatto in classe. Non ci sarà la sfilata dei carri nonostante ci sia stata proposta una collaborazione con il Carnevale di Fano ma avremo un ricco getto di caramelle e cioccolata".

"Le contrade stanno lavorando da gennaio alle maschere - prosegue la consigliera con delega alle Politiche Giovanili, Laura Scalbi -. Tutto il corteo sfilerà fino in piazza Duca Federico per poi tornare in piazza della Repubblica dove ci sarà la festa con Radio Studio Più in collegamento con altre città italiane. Ci saranno dei premi per le contrade e un riconoscimento per le scuole. Si prosegue poi il martedì grasso, esclusivamente per i bambini, alla Data. La festa prevederà merenda, trucca bimbi, baby dance, Lego e tanto altro. Organizzata con gli animatori di ArFun dalle 16 alle 19".

Il liceo scientifico Laurana Baldi di Urbino poterà un grande gruppo mascherato di natura storica, i croci e cuciti quindi le Crociate. "Questo progetto ha una forte valenza didattica, i ragazzi studiano un periodo storico mettendo poi in atto costumi e scene per il carnevale. A collaborare anche le famiglie. A curare tutto questo il nostro esplosivo professore Gaspare Minaudo. Siamo felici di essere presenti a questa iniziativa. Un grazie alla professoressa Monica Giampaoli e tutti gli altri colleghi perché il lavoro è molto lungo e intenso, oltre l’orario scolastico".

"La teoria e la pratica vanno di pari passo unendo la didattica di tutte le materie - spiega Minaudo -. Da novembre abbiamo iniziato a studiare e a costruire il progetto dove ebrei, cristiani e musulmani vivono insieme. "Il sogno di Gerusalemme" è questo il titolo ma anche messaggio che vogliamo dare e che è molto importante in questo periodo. Coinvolto anche il laboratorio di sostegno e la collaborazioni tra classi diverse, importante come la nostra scuola lavora da sempre per l’inclusione".

Quello di Urbino è anche e sopratutto il carnevale delle Contrade, che per natura sono inclusione. "Dopo il carnevale del 2020 abbiamo dovuto mettere in stop tutte le attività, ora bisogna ritrovare lo spirito ludico e di stare assieme. I contradaioli lo stanno facendo - dichiara Isotta Pretelli, presidente dell’associazione delle Contrade -. Non conosco i temi scelti ma ci saranno l’attualità che riguarda la città, la satira e un messaggio di pace. Sarà una sorpresa. Siamo più bravi negli aquiloni però ci stiamo difendendo anche con i costumi di carnevale". Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.