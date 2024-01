Maschere in fotografia di Giorgio Augelli

S’inaugura questo pomeriggio alle 18 nei locali dell’ex Cinema Boccaccio (ora spazio espositivo di Casarredo, in via De’ Pili a Fano) la mostra fotografica intitolata “Mask, photo exhibition“ che il suo autore e curatore Giorgio Augelli definisce “Dispotica. Intransigente. Imponente“. Fino al 13 febbraio (martedì grasso) in mostra otto immagini fotografiche e una vera mascherata per immergersi nel mondo del travestimento carnascialesco, una riflessione sull’identità umana e sulla complessità della psiche, passando per l’eterno conflitto tra la maschera e la realtà, tra finzione e la verità.