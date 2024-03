"Mascherine non a norma". La farmacia denuncia venditore

Chiesti 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il 50enne di Montefabbri accusato di truffa e frode in commercio ai danni della farmacia Pierini di Fano, alla quale nel marzo 2020 – nel pieno del periodo pandemico – ha venduto 14mila euro di mascherine, Ffp2 e chirurgiche, non certificate e quindi impossibili da rivendere.

Il proprietario della farmacia privata pagò al 50enne, anticipatamente, 14mila euro di prodotti comprati dall’uomo, come intermediario, da una ditta che le produceva a Hong Kong. Una volta arrivate, le mascherine erano sprovviste di certificazione CE e quindi non più fedeli alla normativa europea sulla vendita di tali prodotti in periodo pandemico. A quel punto, il proprietario della farmacia, richiese indietro il denaro al venditore che mai glielo restituì, fino poi a citarlo in giudizio. Le mascherine, inoltre, arrivarono con delle diciture cinesi e inglesi che, secondo l’accusa, rendevano impossibile codificare all’utenza quanto scritto sulle scatole e in più l’uomo sarebbe stato a capo di una società che non aveva i permessi necessari per venderle.

La difesa, dal canto suo, declina ogni accusa. "In quel periodo le leggi cambiavano in modo frequente, quando l’ordine fu effettuato dall’imputato non era ancora segnalato l’obbligo della certificazione CE – ha spiegato la difesa in aula -, quindi non è possibile attribuire nessun tipo di frode o truffa". Per il 15 di aprile sono fissate le repliche sul caso che si concluderanno con la sentenza del giudice Piersantelli.

g.m.