Mascino in stile monologo

Attrice poliedrica e sui generis, la cui carriera spazia dal teatro, alla televisione, al cinema sia d’autore sia popolare, Lucia Mascino venerdì 21 marzo alle 21 è la protagonista al Teatro Sanzio di Urbino de "Il Sen(n)o", un monologo volutamente sfidante su un tema attuale come l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia nell’era di internet, scritto da Monica Dolan e realizzato da Monica Capuani , dopo un enorme successo in Inghilterra, con la regia di Serena Sinigaglia .

Lo spettacolo è proposto nella stagione teatrale promossa dal Comune di Urbino con l’ Amat e realizzato con il contributo della Regione Marche e del MiC . Alla fine tutto si riduce a una sola domanda: considera che il seno sia una cosa oscena oppure che sia quello che è e basta? Una psicoterapeuta si trova a dover valutare un gesto mai compiuto prima. Una madre ha preso una decisione sul corpo di sua figlia e questa decisione si scatena intorno a lei una serie di conseguenze e di reazioni sempre più fuori controllo.

Lucia Mascino ha ottenuto riconoscimenti prestigiosi tra i quali: 4 candidature ai Nastri d’argento, il Premio Anna Magnani per il cinema nel 2018 come miglior attrice protagonista e il Premio Flaiano per il teatro nel 2023. "Quando ho letto il testo un anno fa - racconta l’attrice -, ho pensato che fosse urgente portarlo in scena. Abbiamo impiegato un anno con Serena per addentrarci in una materia così toccante, complessa e piena di riverberi come la manipolazione continua della nostra identità che viviamo, immersi come siamo, in modelli di marketing più che in situazioni reali, e come questa manipolazione sia ancora più violenta e fuori controllo nella zona dell’infanzia e dell’adolescenza".

Info. 0722 2281.