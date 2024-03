Masha, da fotomodella a carrozziera: "I motori non sono paese per maschi"

Da fotomodella a carrozziera in un’officina. Masha D’Andrea, 21 anni, residente a Montecalvo in Foglia, ha seguito la propria passione per il mondo delle auto dimostrando che quello dei motori “non è un paese per maschi”. "Prima di coronare il mio sogno di lavorare in un’officina ho avuto molte porte sbattute in faccia – racconta la giovane che mercoledì scorso ha firmato un contratto di apprendistato con l’autocarrozzeria Feltresca di Mercatale -. Ho avuto almeno dieci no da parte di altrettante autofficine della zona. Mi guardavano, leggevano il mio curriculum e mi dicevano che non era il mio posto". "Noi invece abbiamo visto subito che questa ragazza con le auto ci sapeva fare – racconta il titolare Antonello Curdi -. Si era rivolta a noi per sistemare la macchina dopo un sinistro. Sono rimasto stupito dalle modifiche e dalle migliorie che erano state fatte in precedenza alla sua Polo e le ho chiesto chi le avesse fatte. Quando mi ha risposto che era stata lei mi ha colpito. E’ a quel punto che mi ha chiesto se poteva lavorare da noi: inizialmente pensavo si riferisse ad un posto di lavoro in ufficio e invece no, voleva proprio stare in officina e quando mi parlava di motori le brillavano gli occhi. Io avevo già deciso di assumerla: giusto il tempo di ragionare sui passi burocratici da fare e, neanche un mese dopo, era dei nostri". In 70 anni di attività per l’autocarrozzeria Feltresca è la prima volta che una donna lavora in officina: per ora Masha ha un contratto di apprendistato e si occupa del reparto rifinitura: "Ma tra un po’ la metteremo anche nel reparto elettronica – promette il titolare -. A stretto contatto con le nuove attrezzature".

La passione di Masha per i motori e le auto è sbocciata poco prima dell’esame della patente. "A circa 16 anni ho iniziato a interessarmi alle auto anche grazie al compagno di mia mamma che è un meccanico e che mi ha seguito e indirizzato. Posso considerarmi un’autodidatta: io sono diplomata come operatore socio-sanitario. Ma le auto sono la mia vera passione: ho partecipato anche ad alcuni drift, rally, raduni ecc...". E l’accoglienza da parte dei colleghi maschi, circa una dozzina nell’officina, è stata calorosa. "Per la festa della donna – racconta la ragazza -, mi hanno fatto una dedica alla radio che ascoltiamo di solito mentre lavoriamo. Ho uno spogliatoio e un armadietto tutto per me e l’accoglienza, da parte di tutti, è fantastica".

Il passato di Masha è invece sulle passerelle: ha avuto esperienze come fotomodella e come indossatrice e ha anche partecipato come comparsa in un film. "Ha iniziato come modella a 4 anni – racconta la mamma Giusy Trischitta -. Ha fatto sfilate, ha partecipato a concorsi di bellezza come quello di Fiuggi e preso parte a un film ma ad un certo punto si sentiva fuori posto. Ora è felice e parla con entusiasmo di questa passione".

Antonella Marchionni