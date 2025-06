Massaggi hot, centri chiusi. L’imbarazzo dei clienti davanti ai finanzieri: "Avevo bisogno di relax"

Pesaro, 24 giugno 2025 – All’uscita dal centro massaggi la scena sembrava quella di un’elezione clandestina: volti tesi, sguardi bassi, risposte a mezza voce. Solo che l’"exit poll" non lo faceva un istituto demoscopico, ma la Guardia di Finanza, e le domande non riguardavano preferenze politiche ma i servizi a luci rosse resi da due centri massaggi.

Uno di questi si trova a Pesaro in via Lanza e l’altro a Fano in viale della Romagna: a entrambi le fiamme gialle, giovedì scorso, hanno messo i sigilli e denunciato i titolari per favoreggiamento della prostituzione. "Io ho fatto un semplice massaggio…", ha tentato uno dei clienti "intervistati" dai finanzieri durante le settimane di indagine. "Io sono entrato solo per chiedere informazioni", ha glissato un altro. "Io avevo bisogno di un relax intenso", ha ammesso un terzo. Il comune denominatore, per tutti, era comunque un certo imbarazzo dovuto allo choc legato alle domande dei militari.

Il via vai era stato infatti monitorato dai finanzieri del Comando provinciale di Pesaro e Urbino per settimane: una media di 20 ingressi al giorno, con clientela maschile dai 30 ai 70 anni, in media 50-60enni. Frequentatori abituali, ma anche avventori occasionali, tutti attirati da annunci su siti per adulti in cui si prometteva un "massaggio orientale completo", con tanto di recensioni allusive e tariffe trasparenti. Le tariffe potevano variare dai 30 ai 70 euro, a seconda del menu scelto ma potevano anche salire in caso di intrattenimento di più ampia durata. Dietro la facciata da centro benessere, però, nessun lettino massoterapico: solo letti veri, un angolo cottura e donne che si alternavano ogni tre o quattro mesi, e che in alcuni casi dormivano e lavoravano nello stesso spazio.

Dal 2024 ad oggi si sarebbero avvicendate almeno sei o sette operatrici, tutte di nazionalità cinese, tra i 35 e i 50 anni. Nessuna di loro assunta, nessun contratto, ma tutte regolari sul fronte dei permessi di soggiorno. A gestire il tutto, due cittadini cinesi residenti fuori regione. Il loro compito era remoto: mantenere i contatti, organizzare i turni e incassare. Alla gestione pratica pensavano altri. I finanzieri, infatti, nel corso dell’attività, hanno anche raccolto informazioni sul coinvolgimento di terze persone nell’organizzazione e gestione dell’attività illecita. Il blitz ha messo fine al gioco.

Gli agenti hanno sequestrato circa 1.000 euro in contanti, ricevute di pagamento relative alla pubblicazione di annunci pubblicitari su siti che offrono prestazioni sessuali a pagamento e documentazione contabile sospetta. I locali sono stati posti sotto sequestro, mentre i responsabili sono stati denunciati per favoreggiamento della prostituzione.