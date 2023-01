"Massima attenzione per sanità e territorio"

Università, sanità e viabilità sono gli argomenti con cui si aprirà il 2023 di Urbino Capoluogo, associazione arrivata a 2.600 iscritti. A tracciare il bilancio 2022 è il presidente, Giorgio Londei: "Siamo contenti della nostra crescita, con iscritti tutti registrati di persona e non via web, da Urbino e dal Montefeltro, ma anche dal resto della provincia, della regione e d’Italia, oltre a qualche professionista residente all’estero. Per l’inizio del 2023, io e il mio vice, Ferruccio Giovanetti, abbiamo già programmato tre incontri: si partirà il 21 con il magnifico rettore dell’Università, Giorgio Calcagnini, per una ricognizione degli investimenti programmati dall’Ateneo; seguirà un evento sulla riforma sanitaria regionale, che a quel punto sarà già entrata in vigore, e sul ruolo dell’ospedale di Urbino, con l’assessore Elisabetta Foschi e il consigliere regionale Giorgio Cancellieri (attendiamo la conferma di Micaela Vitri); infine, a febbraio avremo il sindaco Maurizio Gambini e il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, per discutere della viabilità a Urbino e nel Montefeltro".

Per quanto riguarda il 2022, Londei spiega che l’associazione "è stata molto attiva. Importante è stato l’incontro assieme all’assessore Foschi sul “Dopodinoi“, che, grazie allo sblocco di un finanziamento europeo per cui c’era stato un forte impegno dell’associazione, dell’assessore e del sindaco, si arricchirà di una nuova struttura. Si è poi parlato di viabilità, a partire dalla Pedemontana, e si è concluso con la presentazione, assieme a Benelli, del libro di Salvatore Giordano e della riedizione dei volumi su Santa Chiara e sulle sue ceramiche. Nel 2023, le iniziative con Benelli Arte proseguiranno, ma si riprenderà anche il tema del riconoscimento definitivo di Urbino capoluogo di Provincia, importante sia per capire secondo che regole voteremo nel 2024, sia per avere un capoluogo riconosciuto nel Montefeltro. C’è poi la grande novità dell’accordo quasi raggiunto tra il governo Meloni e alcune forze del centrosinistra per rimettere in mano ai cittadini il diritto di elezione del Consiglio provinciale: noi speriamo vada a buon fine, perché bisogna ridare loro la parola ed è giusto che ogni luogo del Montefeltro abbia i propri candidati, affinché la Provincia assuma sempre più autorevolezza".

Nicola Petricca