Massimo Ambrosini, morta la mamma Paola Valentini: quando sono i funerali

Pesaro, 10 aprile 2023 - Triste Pasqua per Massimo Ambrosini e la sua famiglia. L’ex giocatore del Milan e opinionista per Dazn e Prime Video ha perso la mamma, Paola Valentini, a cui era legatissimo: è morta sabato a Pesaro.

I funerali saranno domani, martedì 11 aprile, alle 11, nella chiesa del Cristo Re, la parrocchia che lo ha visto crescere. Questa sera alle 19 sarà recitato un rosario. Saranno tanti i pesaresi che si stringeranno attorno alla famiglia Ambrosini.

Paola Valentini era figlia di Alterino, storico dipendente comunale scomparso a 103 anni nel 2015, ed era sposata con Guerrino, noto come 'Piccio', farmacista molto conosciuto ed ex dirigente sportivo dell’Adriatico, la prima società in cui militò l’ex Milan Massimo.