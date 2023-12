Massimo, autista eroe: "Ha fatto scendere i bambini dal retro. E così li ha salvati"

Si chiama Massimo, ha 40 anni, è l’autista della Canali bus di Monteprandone che ha salvato 40 ragazzi che aveva a bordo al momento dello schianto con un’ambulanza. Ora è ricoverato all’ospedale di Pesaro ma già da oggi sarà a casa. Ha qualche escoriazione ed un forte choc. Ha visto la morte passargli davanti evitandola per un soffio. La sua titolare, Maria Lucia Canali, che è arrivata a Urbino per organizzare il rientro dei ragazzi delle parrocchie di Cupra Marittima e Grottammare, dice: "I medici gli hanno detto di riposarsi e stare tranquillo. Non si sente ancora di parlare perché non riesce a trattenere il pianto per quello che ha visto. Massimo si è accorto dell’imminenza della tragedia. Mi ha raccontato al telefono di aver visto l’ambulanza invadere improvvisamente la corsia di marcia opposta dove scendeva il nostro pullman con i ragazzi. Massimo ha suonato due o tre volte il clacson per attirare l’attenzione dell’autista, per dirgli di rimettersi in corsia, di stare attento. Non è servito a niente perché l’ambulanza non ha frenato andando contro il mezzo. L’urto è stato molto forte e Massimo ha capito subito che si doveva abbandonare il bus perché le fiamme sarebbero divampate subito. In un primo momento i ragazzi hanno provato a spingere per scendere dalle portiere anteriori ma il nostro autista li ha rimandati tutti indietro urlando di scendere sul retro perché sarebbe divampato un incendio. E questa decisione ha salvato i ragazzi. Se fossero scesi davanti, con l’ambulanza che ha preso fuoco in pochi attimi coinvolgendo anche il nostro mezzo, sarebbe andata diversamente. Invece sono corsi via fuggendo dalle fiamme camminando a lato della galleria. Poi una corriera di linea che passava per caso li ha caricati tutti portandoli a Urbino".

Qui sono stati accolti da una task force psicologica formata da volontari della croce rossa che hanno tenuto impegnati i ragazzi impauriti, dai 7 ai 13 anni, e sotto choc per almeno tre ore. Era il tempo necessario per far arrivare a Urbino un altro mezzo della Canali bus in modo da riportare i ragazzi alle loro case. Un sacerdote tra i tanti accompagnavano il gruppo dice: "Non vogliamo dire niente perché abbiamo visto la morte in faccia. Parlarne non servirebbe".

I più piccoli dei passeggeri, avevano ancora i loro zainetti, macchine fotografiche e cappellini. Per non farli sentire soldi, le volontarie Brunella e Daniela sono salite nel bus di ritorno accompagnandoli fino a destinazione. Per il ritorno "qualcuno ci verrà a prendere. Non ci sentiamo di lasciarli andare via così da Urbino".

ro.da.