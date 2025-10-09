Massimo Biagiali "cucina" Pergola. Consigli utili per gustare il tartufo

PERGOLALa città dei bronzi vale già per questo una visita, se poi ci aggiungiamo che qui, a Pergola, si apre la stagione delle fiere del bianco pregiato (una grande stagione a quanto pare) ecco che non ci resta che metterci in auto e vivere un fine settimana squisito sotto tutti gli aspetti. Tra i testimoni più autorevoli di questo cibo prelibato, c’è Massimo Biagiali, figlio d’arte (sua mamma Efresina Rosichini è stata una delle più grandi cuoche italiane) che lo consiglia "tagliato a lamelle su uova o pasta all’uovo rigorosamente legata con fonduta di burro (il bianco non ama l’olio) e parmigiano. Il passatello asciutto è preferito al tortellino in brodo leggero di carne, purché il tutto venga servito in piatti coperti da cloche in modo che il profumo non si disperda".

E le carni? "Con le carni è preferibile il nero pregiato che può essere cotto nelle farce, la cotoletta alla milanese, che è fatta con lombo di vitello e cotta nel burro chiarificato può essere un matrimonio che può funzionare curando con maestria gli equilibri durante la cottura". I vini: "A cibi profumati, vini profumati? No. Il vino va scelto abbinandolo alla base della preparazione, se parliamo di uova è preferibile un bianco fresco e sapido, minerale al gusto. Sembra che io stia parlando del Verdicchio, l’ho pensato! Più Matelica che Jesi. Per le paste dove c’è presenza di fonduta, il vino sarà rosso non eccessivamente tannico, equilibrato tra acidi e alcool, quindi anche in questo caso minerale, in modo da detergere la bocca: il Pergola Rosso assolve pienamente a questo delicato compito. Per le carni farcite con il nero pregiato da buon marchigiano, consiglierei un rosso della mia regione, un vino maschio ... il Maschio da Monte". Due consigli per mangiare: alle 12:30 il pranzo nei ristoranti del centro storico con e degustazione di qualità nella piazza del Gusto “Marche da Mangiare”, con la professionalità di Massimo Biagiali (Piazza Leopardi), con replica per cena, su prenotazione: 0721 776803. Invito di Diego Sabatucci e Antonio Baldelli, rispettivamente sindaco e vice di Pergola: "Cucina e cultura, binomio vincente".

Davide Eusebi