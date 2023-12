Massimo Gozzi e “L’anima del colore“ alla Rossini

Oggi alle ore 17 alla Galleria Rossini viene inaugurata la mostra di Massimo Gozzi “L’anima del colore“, promossa dal Comune di Pesaro. “L’anima del colore“ è il giusto titolo per una personale che è frutto di una vita dedicata alla rappresentazione di sensazioni, stati d’animo, sentimenti scaturiti dalla visione o ricordi di vita vissuta. L’uso dei colori ad olio e della spatola stesi su tela è la tecnica che ha permesso di rendere possibile questo scopo artistico mai banale o scontato. Gozzi è un pittore in grado di scoprire incredibili forme, misteriose relazioni, silenziose presenze, paesaggi di una profondità insospettata; vede tutto in modo diverso e nota particolari che la consuetudine aveva reso invisibili. Pennellate ampie e decise e rapide intuizioni cromatiche avvolgono in un manto onirico realtà oggettive e spunti di circostanze fatti rivivere attraverso la mediazione del "sentito" in una nuova essenza. Un sapiente dosaggio degli accostamenti conduce paesaggi ricchi di colore ad una calda armonia cromatica che accarezza l’osservatore.

Nato a Firenze nel 1946, Gozzi si dedica alla pittura da giovane come autodidatta, ma presto si affida agl’insegnamenti del maestro Silvestro Pistolesi (a sua volta allievo di Pietro Annigoni). Frequenta con assiduità il suo studio per circa tre anni, apprendendo molte tecniche della pittura classica e sviluppando il disegno nelle sue varie forme. Quando decide di ‘staccarsi’ per dare libero sfogo alla sua maniera espressiva, trova una considerevole spinta emotiva nell’esecuzione dei dipinti ad olio su tela con l’uso esclusivo della spatola. La mostra è visitabile fino al 7 gennaio 2024 (0rario: martedì-giovedì 10-13, venerdì-domenica e festivi 10-13, 15.30-18.30, chiusura: 1 gennaio). Ingresso gratuito, info 0721 387541.

l. d.