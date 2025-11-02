Mastrovincenzo sospeso. Il Pd va in frantumi: "Bomprezzi si dimetta"

Quando pensi di averle viste tutte dal Pd marchigiano, loro sono sempre in grado di sorprenderti. L’ultima è la sospensione per due anni di Antonio Mastrovincenzo dal partito decisa dalla commissione di garanzia provinciale di Ancona. La "colpa" di Mastrovincenzo è quella di essersi candidato alle regionali in una lista diversa dal Pd, il che è vietato dallo statuto. Sembrerebbe quasi una cosa logica, ma solo se non si ricorda cosa è successo prima delle elezioni. Mastrovincenzo era tra i consiglieri che avevano fatto due mandati e la segreteria regionale era riuscita a imporre il divieto al terzo mandato, salvo concedere una deroga al solo Fabrizio Cesetti.

Così, dopo accese battaglie, si era arrivati a un accordo sancito dall’assemblea il 28 giugno: ad Antonio Mastrovincenzo era stata offerta l’opportunità di candidarsi nella lista di Matteo Ricci (anche a Manuela Bora, che l’aveva rifiutata). Il verbale d’assemblea del Pd di allora recitava testualmente: "Ricci propone a Bora e Mastrovincenzo di entrare nella lista del presidente. Bora e Mastrovincenzo rimangono del Pd e in caso di elezione convergeranno immediatamente nel gruppo consiliare del Pd. L’assemblea approva a maggioranza". Mastrovincenzo, come noto, è stato eletto. E ora il Pd lo ha cacciato, sospendendo la sua iscrizione per due anni. Lo ha fatto, dicevamo, la commissione di garanzia di Ancona su ricorso presentato da Ivano Rocchetti, segretario del circolo di Chiaravalle.

"Ritengo la decisione assunta dal comitato provinciale dei Garanti del Pd nei miei confronti grave e assurda allo stesso tempo – dice Mastrovincenzo –. Nel merito e nel metodo". Quanto al merito, Mastrovincenzo fa riferimento appunto al meccanismo condiviso che portò alla sua candidatura. Quanto al metodo, fa invece riferimento al fatto che, secondo lo statuto, avrebbe dovuto essere informato del procedimento avviato e essere ascoltato. "A questo punto – aggiunge – potrei comunque tentare di presentare ricorso e al contempo richiedere di aderire (da non iscritto) al gruppo consiliare Pd. Ritengo però che la scelta più seria, da parte mia, sia attendere che l’atto illegittimo e ingiusto con cui sono stato sospeso venga messo in discussione con una presa di posizione chiara ed inequivocabile degli organi del partito, a livello provinciale e regionale. In mancanza di questi atti formali, con rammarico, dovrò e saprò trarne le conseguenze".

Dal canto suo, la segretaria Chantal Bomprezzi si limita a dire che "le commissioni di garanzia, che sono autonome e indipendenti nella loro funzione, hanno un ruolo tecnico e di controllo, pertanto operano e decidono legittimamente in base alle norme statutarie, e non possono quindi muoversi diversamente".

Inevitabile la bufera. Fabrizio Cesetti chiede le dimissioni della Bomprezzi ("Basta sotterfugi") e Silvia Venerucci, presidente dell’assemblea regionale del Pd commenta: "La decisione dell’espulsione è grave e non tiene conto della volontà unitaria espressa dal massimo organo statutario regionale".