Match a viso aperto, a Pergola termina pari

pergolese

1

vigor c.

1

PERGOLESE: Aluigi (32’ st Sabbatini), Anastasi (45’ pt Bartolucci), Luciani, Lattanzi, Rebiscini, Savelli, Fontana, Gaia, Ghetti (22’ st Carbonari), Giudici (14’ st Lombardi), Bucefalo.

All. Guiducci

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Magi, Perna, Bandanera, Valler, Pasqualini (36’ st Garofolo), Ballarini (15’ pt Corneli), Gioielli, Stampella (45’ st Storani), Terrè (17’ st Calligari), Kurti (22’ st Luque).

All. Malavenda

Arbitro: Diouane di Fermo

Reti: 12’ pt Stampella, 24’ st Lattanzi

Finisce 1-1 tra Pergolese e Vigor Castelfidardo, una partita in cui le due squadre hanno giocato a viso aperto. Il vantaggio ospite arriva al 12’: calcio di punizione battuto dalla trequarti, Stampella è lesto a colpire di testa ed a mettere in rete. Reazione locale al 28’: punizione di Giudici spiovente in area, rimpalli dei propri compagni che non riescono a segnare.

Al 39’ Ghetti scappa via sulla linea laterale, va sul fondo, calcia e manda la sfera poco sopra l’incrocio dei pali. Nella ripresa la terna arbitrale va un po’nel caos (specialmente l’ assistente) non vedendo prima un gol realizzato di testa da Rebiscini (pallone che ha oltrepassato la linea

di porta) e poi segnalando

due

fuorigioco inesistenti su Bucefalo. Il pareggio dei rossoblù lo firma Lattanzi Francesco (un giovane del 2007) con una staffilata dai venti metri.

Nel recupero al 92’ grande occasione per Perna che da sotto porta spedisce alto. Alla fine, certamente, la Volante avrebbe meritato qualcosa in più.

Andrea Pedaletti