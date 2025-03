Matelica aggancia il Loreto Pesaro

Stella Ebk Roma

65

Loreto Pesaro

63

d1ts

: Forconi 2, Dudik ne, Agbara 5, Quarone 6, Melvin ne, Fanti 9, Nikolic 20, Mendieta, Agosto ne, Doumbia 12, Lumena 2, Pillastrini 9.

PESARO: Delfino 6, Cevolini ne, Battisti 3, Cipriani 8, Mattioli ne, Ugolini 6, Tognacci 9, Santucci 15, Aglio 8, Broglia 6, Gulini 2.

Note – Parziali: 16-22, 30-38, 43-46, 61-61, 65-63. Usciti per 5 falli: Forconi (Roma); Aglio (Pesaro).

Prima sconfitta nei Play-In Gold per l’Italservice Loreto che cade a Roma contro l’Ebk Academy dopo un tempo supplementare (65-63). Si infrange sul ferro la tripla per la vittoria di Santucci. Match complesso per gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli, che pagano qualche imprecisione nei momenti topici. Restano comunque in vetta, a pari punti con Matelica. Parte bene il Loreto sul parquet della capitale. La fisicità dei padroni di casa è notevole. È comunque l’attacco a fare la differenza. Nikolic è una spina nel fianco, ma l’Italservice resta concentrata e chiude al giro di boa sul +8. Nel terzo quarto l’intensità aumenta ulteriormente e si sciupano diverse occasioni affrettando i tiri. La squadra guidata da coach Alessandro Finelli raddrizza la mira dalla lunga distanza e riduce sensibilmente il gap, approfittando di un calo nelle percentuali dei gialloblù e di qualche imprecisione al tiro e si rifà pericolosamente sotto. Rimonta completata a inizio ultimo quarto e sorpasso sui marchigiani. Si lotta su ogni pallone e a un minuto dal termine Santucci inventa una tripla di tabella: 61-61. È overtime. Delfino continua a giganteggiare in area. Sul +2 per Roma, Santucci ha la chance dall’arco per vincerla, ma la palla sbatte sul ferro.