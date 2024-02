Matelica non molla mai. Loreto deve inchinarsi

ITALSERVICE LORETO PS

79

VIGOR MATELICA

83

ITALSERVICE LORETO : Rupil 19, Lovisotto 8, Cevolini ne, Battisti 2, Cipriani 11, Maruca 10, Tombari ne, Tognacci, Foglietti D. ne, Broglia 10, Martinez 17, Casoni 2. All. Foglietti S.

MATELICA: Provvidenza 17, Morgillo 8, Carone, Mazzotti 6, Ciampaglia, Mentonelli 2, Riccio 17, Mariani 24, Sulina ne, Musci 9. All. Trullo.

Parziali: 18-19, 40-33, 58-60, 79-83

Note: usciti per 5 falli: Cipriani (Pesaro)

Lo scontro al vertice va al Matelica. Per una manciata di punti. L’Italservice parte forte, anche se gli avversari non mollano mai. Nell’intervallo Pesaro guadagna un discreto vantaggio. Si va a riposo sul punteggio di 40-33. Ma è nella ripresa che gli ospiti mordono, mentre i locali hanno un calo che si rivelerà fatale. La gara si decide nel terzo quarto quando Matelica sferra un parziale di 18-27 che scaverà un piccolo solco. La reazione del team di Foglietti c’è, ma non basta per conquistare i due punti. Il match è una questione di dettagli.

"Abbiamo condotto per 25 minuti – spiega il direttore sportivo del Loreto Federico Ligi -, giocando bene e difendendo bene, poi siamo un po’ calati in difesa e loro sono cresciuti e ci hanno punito in tutte le situazioni in cui potevano. Alla fine la partita si è decisa per un paio di possessi, loro sono stati più bravi e più lucidi. Adesso dobbiamo affrontare la seconda fase, sapendo che abbiamo due punti e quindi dovremo fare una grossa corsa, perché non sarà sicuramente semplice, però nulla è compromesso e non dobbiamo assolutamente abbatterci".

Migliore marcatore Rupil con 19 punti, mentre Martinez ha segnato 17 punti. Tra le fila del Matelica Mariani 24 punti. La classifica vede al primo posto Matelica, seconda Bramante e terza Loreto.

b.t.