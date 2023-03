Matematici del mondo riuniti a Urbino

I matematici arrivano in Urbino. L’aula magna di Palazzo Battiferri (via Saffi, 42) ospita dal 31 marzo al 2 aprile il convegno internazionale “La storia della Matematica in classe“, organizzato dal Centro Pristem dell’Università Bocconi, dall’associazione MateinItaly e dal Dipartimento di Economia dell’Università di Urbino. Sono previsti circa 200 partecipanti, per la maggior parte insegnanti di matematica e discipline affini, ma anche docenti universitari con l’obiettivo di approfondire i motivi per cui è quanto mai opportuno, da un punto di vista didattico e culturale, presentare agli allievi spunti e riflessioni di carattere storico e nel contempo offrire materiale da utilizzare direttamente in classe nei vari anni del percorso scolastico. L’incontro di Urbino sarà aperto alle ore 15 di venerdì 31 marzo dalla relazione del professore Patrizio Bianchi, già ministro dell’Istruzione nel governo Draghi, sui rapporti tra educazione e sviluppo e le condizioni per assicurarne la realizzazione in condizioni di uguaglianza. Sono previste relazioni anche di docenti dell’Ateneo urbinate, come Vincenzo Fano che parlerà di Galileo e la rivoluzione scientifica, Gian Italo Bischi che parlerà di Italo Calvino come scrittore delle due culture, Raffaella Marotti sugli strumenti scientifici e la loro importanza nella storia della matematica.

fra. pier.