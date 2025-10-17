L'altra guerra

Sergio Gioli
Pesaro
CronacaMateria in armonia con Callegari e Terenzi
17 ott 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Materia in armonia con Callegari e Terenzi

Domani nella sede della Soms di Candelara inaugurazione dell’esposizione bipersonale.

Per approfondire:

Domani alle 18, nella sede della Soms di Candelara sarà inaugurata l’esposizione bipersonale degli artisti Lilian Rita Callegari e Franco Terenzi allestita nella Sala del Capitano. La mostra è a cura di Giuliano Nardelli e Lorenzo Fattori. I due artisti portano avanti la loro ricerca pittorica e materica, Callegari con Tecnica di percorso, Terenzi con "Materia in movimento", riuscendo a dialogare e confrontarsi in un’armonia di colori e materia pittorica. Lilian Rita Callegari, eclettica artista di origine italo-venezuelana, si dedica alla pittura ma anche alla scenografia teatrale, alla ceramica, all’incisione, all’oreficeria e alla scultura. Dipinge con sensibilità e preziosità pittorica, dove l’astrattismo prevale – con forme, linee e colori – sulla rappresentazione della realtà. Franco Terenzi, artista pesarese autodidatta, animato da forte passione artistica, si cimenta con l’uso di vari materiali espressivi, quali la scultura, il metallo e la ceramica che, attraverso lo scorrere del tempo e l’evoluzione interna, assumono forme sempre più innovative. L’esposizione, a ingresso gratuito, proseguirà fino al 2 novembre è sarà aperta ogni venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 19.

l.d.

