Materna, Parco aquilone e golf: lavori al via

di Giovanni Volponi

Sono tanti i cantieri in partenza nella città ducale: tra risorse pregresse, fondi Pnrr, idee vecchie e nuove, nei prossimi mesi numerose transenne saranno montate in città. A presentare alla cittadinanza i progetti sono stati il sindaco Gambini e la direttrice dell’ufficio tecnico Mara Mandolini alcuni giorni fa. Uscendo dal centro storico ma rimanendo nel capoluogo, si inizia a metà giugno con una pista ciclabile che partirà dalla rotatoria della Croce e arriverà fino al nascituro parco dell’aquilone.

La corsia per ciclisti correrà parallela al marciapiede (salendo, sulla destra), mentre la carreggiata stradale verrà fatta scorrere lievemente più a sinistra, in modo da non ridurla. Lungo la strada, verrà anche realizzata un’area di sosta panoramica. I lavori finiranno tassativamente entro fine anno, per obblighi d’appalto. All’arrivo della pista, sarà realizzato invece il Parco dell’aquilone, una delle prime promesse di Gambini, tanto agognato dai contradaioli urbinati.

I tempi ancora non sono definiti, ma i terreni sono stati tutti acquisiti. "Il parco – ha spiegato il sindaco – si divide in due aree: quella a nord, più vicina alla strada provinciale, rimarrà un prato vuoto, riservata, a settembre, alla festa dell’aquilone, ma utilizzabile anche per altri eventi e concerti. Sarà circondata da un anello di marciapiede con quattro aree di sosta attrezzate con giochi, attrezzi ginnici e panchine. Subito a sud del campo di lancio, un’area verde con parcheggio e ancora più sotto, un bike-park dedicato alla mountain-bike, per altro già realizzato e di cui dobbiamo solo affidare la gestione".

Cento metri dopo il parco, altri terreni saranno invece destinati al golf: "Si tratta – ha detto l’architetto Mara Mandolini – di due ettari e mezzo di campo pratica di golf. Oltre a un parcheggio e al centro logistico, ci saranno due green da tiro corto e un’ampia area per i tiri lunghi".

Un’altra opera che verrà presto eseguita, già appaltata, è la nuova scuola materna che sorgerà in via Neruda accanto all’asilo nido già esistente. Il costo è di due milioni e centomila euro e darà una sede definitiva alla materna che era prima al piano terra del liceo Raffaello, dichiarato inagibile, ed è ora temporaneamente in uno stabile in affitto. L’asilo sarà unito tramite un braccio al nido “Tartaruga“, sarà tutto al piano terra e ad alta efficienza energetica, andando a costituire un piccolo nuovo polo scolastico.