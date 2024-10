"Materna statalizzata". Allarme sindacati

Sindacati contro perché dopo anni, l’amministrazione comunale cambia rotta sulla gestione degli asili nido e delle scuole materne. Accade con la "La Giostra" di via Filzi a Pantano. Che da comunale diventa statale dalla mattina alla sera. Ma "il problema – dice Michele Niger della Cgil – è che tutto il personale è assunto dal Comune. Adesso che fine fa? Viene dirottato dentro l’amministrazione oppure viene preso in carico dallo Stato? C’è una forte preoccupazione per questa scelta, fatta – continua il sindacalista – senza prendere nessun accordo con le rappresentanze sindacali tanto che siamo venuti a sapere di questa scelta dalla stampa". Una vera inversione di rotta su questa materna. Segnale che sta mettendo in allarme proprio Cgil, Cisl e Uil. "Perché bisogna aggiungere che l’amministrazione aveva messo nel conto proprio per far fronte a questi servizi delicati, visto che ci sono di mezzo bambini, anche l’assunzione a tempo determinato, da giugno a settembre, di una decina di maestre che andavano a coprire durante l’anno tutte le varie esigenze che si presentavano. A tutte è stata inviata una mail chiedendo la disponibilità a luglio e poi a settembre nessuna delle contattate è stata poi chiamata. Per cui ora tutte sono senza lavoro", conclude Niger. "Ci aspettiamo che l’amministrazione ivi compresi i soggetti politici responsabili del personale, ci spieghino le motivazioni di questa scelta", scrivono i tre sindacati. E il caso di via Filzi arriva oggi in consiglio comunale.