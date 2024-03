Matilde Festa Piacentini, la pittura vista da un’intellettuale

Domani alle 17 l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Urbino in via Saffi 2 offre un’ottima occasione agli appassionati di storia dell’arte ma anche a chi vuol comprendere un aspetto della condizione femminile nel Novecento, problematica persino negli alti strati della società o paradossalmente proprio per questo. Non a caso infatti, dopo i saluti del rettore Giorgio Calcagnini, ci saranno quelli di Raffaella Sarti, presidente del Comitato Unico di Garanzia e di Laura Baratin della Scuola di Conservazione e Restauro dell’Ateneo.

A seguire, prenderà la parola Francesca Bottacin, curatrice del volume “Matilde Festa Piacentini. Opere da una collezione privata“ edita da Gangemi per la collana “Didattica e Ricerca – Quaderni della Scuola di Conservazione e Restauro“ che affronta temi specifici del settore. Monica Grasso dell’Università di Urbino e Roberto De Feo dell’Università di Udine dialogheranno con lei attorno all’opera e alla vita della pittrice Matilde Festa Piacentini (Roma 1890-1957) che alla vocazione per l’arte intrecciò un matrimonio a dir poco impegnativo con uno dei massimi architetti del suo tempo, che ne condizionò sia la produzione che la fortuna artistica, tanto da causarne a fine guerra una sorta di damnatio memoriae che pure non si ripercosse sul marito.

Dunque un elemento di riflessione sulla condizione della donna artista nel secolo scorso ma in generale nella storia dell’arte, ispirato a Bottacin dall’arrivo al laboratorio della Scuola di Conservazione e Restauro di 15 opere autografe della pittrice, provenienti da una collezione privata. I dipinti sono stati oggetto di restauro, accompagnato e supportato da tecniche di rilievo e diagnostica con la sperimentazione di un sistema digitale di documentazione. Una combinazione di circostanze favorevoli a ridare luce a un’artista di grande fascino e talento, vivace interprete della prima metà del Novecento, ingiustamente dimenticata dalla storia più per misoginia che per ragioni politiche.

La vita e le opere di Matilde Festa Piacentini sono ricostruite per la prima volta da Francesca Bottacin con un ricco corredo documentario e iconografico. Completano il volume il catalogo dei dipinti di collezione privata, in gran parte inediti, curato da Gaia Biondini, gli studi diagnostici effettuati da Paolo A.M. Triolo e il saggio di Laura Baratin sulla documentazione digitale.

Tiziano Mancini