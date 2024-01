"Mattarella andava invitato a Urbino"

"Togliamo i cavalli di Frisia da Vallefoglia". A dirlo è il segretario del Partito democratico di Urbino, Giorgio Ubaldi che prosegue: "Se ci si fosse organizzati, oggi, poteva venire a visitarci, dopo l’inaugurazione di Pesaro capitale della cultura e del nuovo teatro di Bottega a Vallefoglia. Anche perché la città ducale tra l’Univeristà, Palazzo Ducale, l’Accademia Raffaello, i suoi musei e le antiche istituzioni è di sicuro il luogo della cultura del territorio". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva una visita programmata ad Urbino, all’inizio del 2020 per le Celebrazioni Raffaellesche, impegno che venne rimandato a causa della pandemia da Covid-19 e non più calendarizzato. Anche se ormai non sarà possibile farlo venire ad Urbino, visto che la cerimonia per Pesaro 2024 avrà luogo in queste ore, il segretario del Pd aggiunge: "È stato il sindaco Maurizio Gambini o qualcun’altro a non insistere per avere la sua presenza? Ci sono altre motivazioni? Perché è inconcepilibile che sia in provincia e nessuno abbia pensato di invitarlo nell’unica città patrimonio mondiale dell’Umanità. Ovvero Urbino".

fra. pier.