Mattarella, la sicurezza. Dove passerà la scorta. Le ’bonifiche’ a raffica contro gli attentati

L’ultima riunione, ieri sera, tra le 19 e le 20, con gli uomini del servizio di Sicurezza del Quirinale, della Questura, dei carabinieri e della Prefettura, che ha fatto l’ennesimo sopralluogo ed effettuato le ’bonifiche’ alla Vitrifrigo Arena per garantire condizioni di massima sicurezza per l’arrivo del presidente Sergio Mattarella, che apre oggi la cerimonia di Pesaro Capitale. Le ’bonifiche’, è noto, sono quelle operazioni con cui le forze di polizia escludono che all’interno dei locali che ospitano le personalità possano essere stati preventivamente nascosti esplosivi o armi o altri oggetti atti ad offendere che poi, eventualmente, il mattino dopo, chi arriva da fuori potrebbe recuperare ed usare. Non a caso, l’ultima bonifica verrà fatta anche questa mattina.

Il presidente è atteso all’Arena poco dopo le 11, momento d’inizio della cerimonia. Come noto, Mattarella arriva con volo di Stato all’aeroporto di Rimini, la scorta (quante auto saranno, è un dato fino a ieri tenuto riservato) percorre l’A14, esce al casello di Pesaro, e invece di dirigersi sulla Montefeltro direzione Urbino, arriva fino alla rotatoria che congiunge via Gagarin con la Montefeltro, poi punta verso l’Interquartieri e da lì il presidente e le sua scorta raggiungono la Montelabbatese, diretti a Vallefoglia, dove il presidente della Repubblica inaugura il teatro Giovanni Santi, il nuovo auditorium a Bottega di Colbordolo, piazzale XXVII Gennaio. La sosta di Mattarella a Vallefoglia si limiterà a un quarto d’ora circa, tra le 10 e 30 e le 10,45, il breve tempo dei saluti e in cui lui ascolterà l’inno di Mameli. Poi la scorta riparte, fa la stessa strada, e rientra a Pesaro. Dove la sosta sarà di circa un’ora.

Lungo l’itinerario del presidente ci sono i circa 30 volontari della Protezione civile che, in base all’ordine della scorta del Quirinale e degli agenti della polizia locale, chiuderanno le strade per i pochi attimi/minuti che servono al passaggio del corteo presidenziale. Il presidente dovrebbe arrivare all’Arena intorno alle 11, e restarvi per circa un’ora, prima di ripartire per Roma. Come noto, ci sarà un servizio di controllo ai cancelli, anche con metaldector, per verificare i biglietti di ingresso. Obbligatorio, pena il restare fuori, avere con sé un documento di identità valido. Cancelli chiusi alle 10.

ale.maz.